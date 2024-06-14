Сергей Кущенко: «Надеемся, что «Минск», который так долго с Лигой ВТБ, вернется через сезон»
Сергей Кущенко прокомментировал ситуацию с «Минском» и «Руной».
Белорусский и российский клубы не выступят в новом сезоне Лиги ВТБ.
«Руна» начала сезон неплохо – со своим стилем, что нам понравилось. Городская, наглая, молодая команда. Они очень хотели попробовать себя в Единой лиге ВТБ, мы им дали эту возможность. Но где-то они не рассчитали силы с точки зрения ресурсов, долгосрочных программ.
Что касается «Минска», то мы были в курсе непростой ситуации с менеджментом и пытались разобраться. Этот клуб временно приостанавливает участие в Единой лиге ВТБ, но мы надеемся, что клуб, который так долго с нами, вернется через сезон», – заявил президент Единой лиги ВТБ.