Сергей Кущенко высказался о возможном расширении Единой лиги ВТБ .

В сезоне‑23/24 в лиге ВТБ выступали 14 команд.

«Совет будет 14 июня. Лига ВТБ рассматривает заявки команд, которые уже участвовали и которые только хотят это сделать. У нас непростой регламент.

КСК «Арена», арена ЦСКА, арены в Казани и Перми собирают полные залы. Не все могут выполнить эти условия. Мы внимательно относимся к структуре Лиги ВТБ и финансовой стороне вопроса. Финансовые условия не являются бумажкой с синей печатью, приходится много проверять, инспекция идет.

« » предоставила документы, которые не соответствуют регламенту по финансовой стороне. Владивостокское « » – кандидат на новичка в Лиге», – заявил президент Единой лиги ВТБ.