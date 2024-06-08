Сергей Кущенко: «Владивостокское «Динамо» – кандидат на новичка в Единой лиге ВТБ»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Руна Динамо-Владивосток Баскетбол

Сергей Кущенко высказался о возможном расширении Единой лиги ВТБ .

В сезоне‑23/24 в Единой лиге ВТБ выступали 14 команд.

«Совет будет 14 июня. Лига ВТБ рассматривает заявки команд, которые уже участвовали и которые только хотят это сделать. У нас непростой регламент.

КСК «Арена», арена ЦСКА, арены в Казани и Перми собирают полные залы. Не все могут выполнить эти условия. Мы внимательно относимся к структуре Лиги ВТБ и финансовой стороне вопроса. Финансовые условия не являются бумажкой с синей печатью, приходится много проверять, инспекция идет.

«Руна» предоставила документы, которые не соответствуют регламенту по финансовой стороне. Владивостокское «Динамо» – кандидат на новичка в Лиге», – заявил президент Единой лиги ВТБ.

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