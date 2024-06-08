Сергей Кущенко: «Владивостокское «Динамо» – кандидат на новичка в Единой лиге ВТБ»
Сергей Кущенко высказался о возможном расширении Единой лиги ВТБ .
В сезоне‑23/24 в Единой лиге ВТБ выступали 14 команд.
«Совет будет 14 июня. Лига ВТБ рассматривает заявки команд, которые уже участвовали и которые только хотят это сделать. У нас непростой регламент.
КСК «Арена», арена ЦСКА, арены в Казани и Перми собирают полные залы. Не все могут выполнить эти условия. Мы внимательно относимся к структуре Лиги ВТБ и финансовой стороне вопроса. Финансовые условия не являются бумажкой с синей печатью, приходится много проверять, инспекция идет.
«Руна» предоставила документы, которые не соответствуют регламенту по финансовой стороне. Владивостокское «Динамо» – кандидат на новичка в Лиге», – заявил президент Единой лиги ВТБ.