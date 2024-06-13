Форвард «Селтикс» Тейтум: «Наш тренер − большой фанат UFC. Он показывает нам камбэки в боях и переносит это на баскетбол»

Джейсон Тейтум рассказал, как тренер Джо Маззулла приводит команде в пример бойцов UFC.

«Бостон» играет в финале НБА против «Далласа» и ведет со счетом 3-0 в серии до четырех побед.

«Наш тренер Джо Маззулла − большой фанат . Он показывал нам поединки, в которых кого-то вот-вот должны были финишировать, но почувствовавший запах победы боец расслаблялся.

В таком случае ты даешь сопернику шанс на возвращение. И Джо переносит это на баскетбол. Чем вероятнее кажется финиш соперника, тем он ближе к спасению», − сказал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум.

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