Форвард «Селтикс» Тейтум: «Наш тренер − большой фанат UFC. Он показывает нам камбэки в боях и переносит это на баскетбол»

Теги Бостон Даллас НБА UFC MMA НБА плей-офф Джейсон Тейтум Джо Маззулла Бокс/MMA/UFC

Джейсон Тейтум рассказал, как тренер Джо Маззулла приводит команде в пример бойцов UFC.

«Бостон» играет в финале НБА против «Далласа» и ведет со счетом 3-0 в серии до четырех побед.

«Наш тренер Джо Маззулла − большой фанат UFC. Он показывал нам поединки, в которых кого-то вот-вот должны были финишировать, но почувствовавший запах победы боец расслаблялся.

В таком случае ты даешь сопернику шанс на возвращение. И Джо переносит это на баскетбол. Чем вероятнее кажется финиш соперника, тем он ближе к спасению», − сказал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум.

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5 комментариев
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Парни, просто доведите дело до конца, я жду этого 16 лет. За последние лет 5-6 я уже привык начинать бояться большой разницы в нашу пользу после 3 четверти. Пожалуйста, не надо никаких аналогий с ufc, футболом, крикетом, дартсом. Просто заберите последнюю игру
+3
-1
+2
Ответ Flaim
Парни, просто доведите дело до конца, я жду этого 16 лет. За последние лет 5-6 я уже привык начинать бояться большой разницы в нашу пользу после 3 четверти. Пожалуйста, не надо никаких аналогий с ufc, футболом, крикетом, дартсом. Просто заберите последнюю игру
12 лет. Саллинджер, Басс, Мело, Олиник навечно в наших сердцах)
+1
0
+1
Вкупе с поведением касаток это даёт нереальную подготовку к рывкам соперника.
0
0
0
Ответ Flaim
Парни, просто доведите дело до конца, я жду этого 16 лет. За последние лет 5-6 я уже привык начинать бояться большой разницы в нашу пользу после 3 четверти. Пожалуйста, не надо никаких аналогий с ufc, футболом, крикетом, дартсом. Просто заберите последнюю игру
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