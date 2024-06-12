«Кому труднее всего приспособиться к СМИ и критике?» Джо Маззулла сравнил Джейсона Тейтума и Неймара

Теги Бостон НБА Неймар НБА плей-офф Джейсон Тейтум Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла сравнил критику Джейсона Тейтума с критикой футболиста Неймара.

«У меня вопрос. Как вы думаете, кому труднее всего приспособиться к СМИ и критике?

Призма, через которую смотрят на бразильских футболистов, аналогична той, через которую американские СМИ смотрят на американских спортсменов. Посмотрите, где побывал Неймар за свою карьеру, взяв 10-й номер и 9-й. Как вы думаете, с кем ему приходилось иметь дело больше всего и как, по вашему мнению, он с этим справился?

Неймар стал первым, кто взял 10-й номер в Бразилии, в эпоху социальных сетей. Кто до Неймара был так вовлечен в социальные сети? Он настолько хорош, что все, что он делает, можно воспринимать как должное. Когда он выиграл золотую медаль, реализовав победный пенальти, можно было подумать, что это укрепит ее, но этого не случилось», – сказал главный тренер «Бостона» репортеру из Бразилии.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий