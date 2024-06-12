«Кому труднее всего приспособиться к СМИ и критике?» Джо Маззулла сравнил Джейсона Тейтума и Неймара

Джо Маззулла сравнил критику Джейсона Тейтума с критикой футболиста Неймара.

«У меня вопрос. Как вы думаете, кому труднее всего приспособиться к СМИ и критике?

Призма, через которую смотрят на бразильских футболистов, аналогична той, через которую американские СМИ смотрят на американских спортсменов. Посмотрите, где побывал Неймар за свою карьеру, взяв 10-й номер и 9-й. Как вы думаете, с кем ему приходилось иметь дело больше всего и как, по вашему мнению, он с этим справился?

Неймар стал первым, кто взял 10-й номер в Бразилии, в эпоху социальных сетей. Кто до Неймара был так вовлечен в социальные сети? Он настолько хорош, что все, что он делает, можно воспринимать как должное. Когда он выиграл золотую медаль, реализовав победный пенальти, можно было подумать, что это укрепит ее, но этого не случилось», – сказал главный тренер « » репортеру из Бразилии.