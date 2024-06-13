Джо Маззулла о Джейлене Брауне: «Он не боится быть уязвимым, именно так происходит персональный рост»

Джо Маззулла прокомментировал прогресс Джейлена Брауна.

«Его разум нацелен на развитие. Он хочет стать лучше. Жаждет этого.

Не боится сталкиваться со своими слабостями. Он работает с 6-8 тренерами в день над каждой ситуацией, с которой он может встретиться на паркете. Не боится быть уязвимым, заниматься тем, что вызывает дискомфорт. Именно так происходит персональный рост», – заключил главный тренер « ».

получил награду MVP финала Восточной конференции в этом розыгрыше плей-офф. Защитник набрал 30 очков, 8 подборов и 8 передач в третьем матче финала против « » (106:99, 3-0).