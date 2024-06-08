«Кливленд» может стать претендентом на Джимми Батлера
«Кливленд» может попытаться выменять Джимми Батлера.
По словам журналиста The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, на «Кливленд» следует обратить внимание как на возможного претендента на форварда «Майами» Джимми Батлера.
Батлер имеет право на продление контракта в это межсезонье. Форвард может сменить команду, если не получит максимальное продление от «Хит».
«Это всего лишь мое мнение, я никого не спрашивал об этом. Если «Майами» захочет обменять Батлера, я бы обратил внимание на «Кавальерс». Потому что Рич Пол сказал, что если они продлят контракт с Донованом Митчеллом, то он потребует обмена Дариуса Гарлэнда», – сказал Помпи.