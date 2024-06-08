«Кливленд» может стать претендентом на Джимми Батлера

«Кливленд» может попытаться выменять Джимми Батлера.

По словам журналиста The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, на « » следует обратить внимание как на возможного претендента на форварда « » .

Батлер имеет право на продление контракта в это межсезонье. Форвард может сменить команду, если не получит максимальное продление от «Хит».

«Это всего лишь мое мнение, я никого не спрашивал об этом. Если «Майами» захочет обменять Батлера, я бы обратил внимание на «Кавальерс». Потому что Рич Пол сказал, что если они продлят контракт с , то он потребует обмена », – сказал Помпи.