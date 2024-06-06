Грег Шварц о «Кливленде»: «Коби Олтмен должен исследовать варианты обмена Гарлэнда и Аллена, если Митчелл остается»

Грег Шварц уверен, что «Кливленд» обменяет Дариуса Гарлэнда или Джарретта Аллена.

« останется, если захочет. « » не будет менять 22-летнего на старте карьеры. и Аллен – наиболее вероятные кандидаты на трансфер, Коби Олтмен должен исследовать варианты их обмена, если Митчелл остается на длительный срок. Кто-то из них будет использован в сделке.

Сочетание Митчелла, Гарлэнда, Мобли и Аллена дало показатель «плюс/минус» в «+2,7» в 819 владениях в этом сезоне. Связка Митчелла и Аллена, отдельно от других, повышает этот показатель до «+9,9» и делает его одним из лучших в лиге», – сообщил аналитик Bleacher Report.

Гарлэнд набирал 18 очков, 2,7 подбора и 6,5 передач в сезоне-2023/24. На счету – 16,5 очка, 10,5 подбора и 2,7 передачи.