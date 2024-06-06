Грег Шварц о «Кливленде»: «Коби Олтмен должен исследовать варианты обмена Гарлэнда и Аллена, если Митчелл остается»

Теги возможные переходы Кливленд НБА Донован Митчелл Джарретт Аллен Коби Олтмен Дариус Гарлэнд Эван Мобли Баскетбол

Грег Шварц уверен, что «Кливленд» обменяет Дариуса Гарлэнда или Джарретта Аллена.

«Донован Митчелл останется, если захочет. «Кливленд» не будет менять 22-летнего Эвана Мобли на старте карьеры. Гарлэнд и Аллен – наиболее вероятные кандидаты на трансфер, Коби Олтмен должен исследовать варианты их обмена, если Митчелл остается на длительный срок. Кто-то из них будет использован в сделке.

Сочетание Митчелла, Гарлэнда, Мобли и Аллена дало показатель «плюс/минус» в «+2,7» в 819 владениях в этом сезоне. Связка Митчелла и Аллена, отдельно от других, повышает этот показатель до «+9,9» и делает его одним из лучших в лиге», – сообщил аналитик Bleacher Report.

Гарлэнд набирал 18 очков, 2,7 подбора и 6,5 передач в сезоне-2023/24. На счету Аллена – 16,5 очка, 10,5 подбора и 2,7 передачи.

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