Кевин Гарнетт: «Лука Дончич единственный, кто может догнать Леброна по очкам»

Кевин Гарнетт считает, что Лука Дончич может стать лидером по очкам в НБА.

На данный момент рекордсменом по набранным очкам за карьеру является Леброн Джеймс.

«Лука единственный, кто может догнать . Сколько он там набирал в этом сезоне, 33 очка за игру? На одной ноге, с пивом, на позитиве и один Бог знает, чем еще он там занимается», – заявил прославленный игрок НБА.

Бывший одноклубник Гарнетта Пол Пирс считает, что в данном случае важно, как долго 25-летний словенец сможет поддерживать нынешний уровень.

«Сто процентов, что сейчас на пике. Просто важно понимать, когда он начал играть на профессиональном уровне, в 16 лет. Сейчас ему 25. Он на пике, в самой его середине.

Теперь надо понять, как долго будет продолжаться этот его пиковый период. Но да, он на пике. У него пять попаданий в первую пятерку сезона. Он попадает туда со второго года в НБА. Так что он стал игроком уже на пике», – считает Пирс.