Кевин Гарнетт: «Лука Дончич единственный, кто может догнать Леброна по очкам»

Теги Пол Пирс Леброн Джеймс Даллас Кевин Гарнетт НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Кевин Гарнетт считает, что Лука Дончич может стать лидером по очкам в НБА.

На данный момент рекордсменом по набранным очкам за карьеру является Леброн Джеймс.

«Лука единственный, кто может догнать Брона. Сколько он там набирал в этом сезоне, 33 очка за игру? На одной ноге, с пивом, на позитиве и один Бог знает, чем еще он там занимается», – заявил прославленный игрок НБА.

Бывший одноклубник Гарнетта Пол Пирс считает, что в данном случае важно, как долго 25-летний словенец сможет поддерживать нынешний уровень.

«Сто процентов, что Лука сейчас на пике. Просто важно понимать, когда он начал играть на профессиональном уровне, в 16 лет. Сейчас ему 25. Он на пике, в самой его середине.

Теперь надо понять, как долго будет продолжаться этот его пиковый период. Но да, он на пике. У него пять попаданий в первую пятерку сезона. Он попадает туда со второго года в НБА. Так что он стал игроком НБА уже на пике», – считает Пирс.

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4 комментария
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Первые 6 сезонов

Леброн: 472 игры. 12993 очков
Дончич: 400 игр. 11470 очков

По набору очков Лука обгоняет, но по количеству игр сильно проседает. А здоровье один из главных козырей Леброна
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Не догонит даже) Физику до 40Дончич не сможет поддерживать.
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Думаю 30К в лучшем случае, не думаю, что он долго будет играть
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Ответ Daff Rogers
Первые 6 сезонов Леброн: 472 игры. 12993 очков Дончич: 400 игр. 11470 очков По набору очков Лука обгоняет, но по количеству игр сильно проседает. А здоровье один из главных козырей Леброна
Да и плюс Леброн попал в НБА на год раньше.
И по факту когда Дончич отыграл 6 сезонов, то Леброн 7. А это уже 15251 очко, разница которую Дончичу надо отыграть равна 3781 очку, что сделать невозможно, наверное.
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