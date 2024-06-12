Кевин Гарнетт: «Лука Дончич единственный, кто может догнать Леброна по очкам»
Кевин Гарнетт считает, что Лука Дончич может стать лидером по очкам в НБА.
На данный момент рекордсменом по набранным очкам за карьеру является Леброн Джеймс.
«Лука единственный, кто может догнать Брона. Сколько он там набирал в этом сезоне, 33 очка за игру? На одной ноге, с пивом, на позитиве и один Бог знает, чем еще он там занимается», – заявил прославленный игрок НБА.
Бывший одноклубник Гарнетта Пол Пирс считает, что в данном случае важно, как долго 25-летний словенец сможет поддерживать нынешний уровень.
«Сто процентов, что Лука сейчас на пике. Просто важно понимать, когда он начал играть на профессиональном уровне, в 16 лет. Сейчас ему 25. Он на пике, в самой его середине.
Теперь надо понять, как долго будет продолжаться этот его пиковый период. Но да, он на пике. У него пять попаданий в первую пятерку сезона. Он попадает туда со второго года в НБА. Так что он стал игроком НБА уже на пике», – считает Пирс.
Леброн: 472 игры. 12993 очков
Дончич: 400 игр. 11470 очков
По набору очков Лука обгоняет, но по количеству игр сильно проседает. А здоровье один из главных козырей Леброна
И по факту когда Дончич отыграл 6 сезонов, то Леброн 7. А это уже 15251 очко, разница которую Дончичу надо отыграть равна 3781 очку, что сделать невозможно, наверное.