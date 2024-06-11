Министр спорта Татарстана о выступлении УНИКСа в минувшем сезоне: «Достойный результат»

Теги ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Владимир Леонов Баскетбол

Владимир Леонов назвал достойным выступление УНИКСа в прошедшем сезоне Лиги ВТБ.

«Команда выступила достойно. Думаю, сильно подорвал поединок с Краснодаром: достойнейший соперник, качели, тем более вы знаете, какая сейчас тяжелая логистика с этим городом. ЦСКА был посвежее, тем более у нас был один из центровых травмирован, Рейнольдс просто не справлялся под кольцом в одиночку, хотя последний матч выдал очень сильный. Нено не может каждый матч набирать по 20–30 очков, у него тоже есть свой ресурс.

Просто подустала команда. Одну игру зацепили «на бровях». Достойный результат. Два сезона подряд становиться чемпионом был бы суперуспех для нас. Мы выиграли регулярку, боролись, никто не опускал руки. Но ЦСКА смотрелся просто свежее. Они тоже устали, судя по результату последнего матча, но УНИКС устал сильнее», — сказал министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов.

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