Андрей Ватутин о подписании контракта с Уэйром в шахте: «Договорились обо всем мы еще наверху»

Андрей Ватутин прокомментировал продление контракта с Каспером Уэйром .

Американский баскетболист заключил соглашение на два года.

Подписание прошло в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров.

«Два дня назад на встрече с болельщиками мы сказали, что хотим сохранить чемпионский состав. И для нас очень важно сохранить одного из наших лидеров, .

Хочу внести ясность: мы спустились сюда не для того, чтобы заставить его подписать контракт, мы договорились обо всем наверху. А здесь проведем торжественно-подземную церемонию. Пожмем друг другу руки, и Каспер еще два года будет играть за ЦСКА, к нашей радости и, уверен, к радости наших болельщиков», – сказал президент .