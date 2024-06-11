Андрей Ватутин о подписании контракта с Уэйром в шахте: «Договорились обо всем мы еще наверху»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Баскетбол

Андрей Ватутин прокомментировал продление контракта с Каспером Уэйром .

Американский баскетболист заключил соглашение на два года.

Подписание прошло в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров.

«Два дня назад на встрече с болельщиками мы сказали, что хотим сохранить чемпионский состав. И для нас очень важно сохранить одного из наших лидеров, Каспера Уэйра.

Хочу внести ясность: мы спустились сюда не для того, чтобы заставить его подписать контракт, мы договорились обо всем наверху. А здесь проведем торжественно-подземную церемонию. Пожмем друг другу руки, и Каспер еще два года будет играть за ЦСКА, к нашей радости и, уверен, к радости наших болельщиков», – сказал президент ЦСКА.

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