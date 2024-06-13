«Лейкерс» в эти выходные проведут официальное собеседование с Джей Джей Редиком

«Лейкерс» проведут собеседование с Джей Джей Редиком.

Бывший игрок , ныне комментатор в эти выходные пройдет официальное собеседование на должность главного тренера «Лейкерс».

Ожидается, что хорошие итоги собеседования выведут Редика в основные кандидаты на должность, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Ранее главный тренер университета Коннектикут Дэн Херли отклонил предложение « » – 70 млн долларов за 6 лет.