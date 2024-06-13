«Лейкерс» в эти выходные проведут официальное собеседование с Джей Джей Редиком

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

«Лейкерс» проведут собеседование с Джей Джей Редиком.

Бывший игрок НБА, ныне комментатор Джей Джей Редик в эти выходные пройдет официальное собеседование на должность главного тренера «Лейкерс».

Ожидается, что хорошие итоги собеседования выведут Редика в основные кандидаты на должность, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Ранее главный тренер университета Коннектикут Дэн Херли отклонил предложение «Лейкерс» – 70 млн долларов за 6 лет.

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6 комментариев
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Карты в руках Редика теперь) 70 на 6 пусть запрашивает и выкуп прав на его подкаст ещё 50 на 5)
+4
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+4
Ответ boller_73
Карты в руках Редика теперь) 70 на 6 пусть запрашивает и выкуп прав на его подкаст ещё 50 на 5)
Карт нет, тренер без опыта.
+2
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+2
Да всё это было разыграно, чтобы был инфоповод. Чтобы не только про финал говорили. Ну и показать, что Лейкерс не игрушка Леброна. Отсюда все эти новости про Хёрли, Боррего. Самое главное собеседование случилось в марте, когда стартовал подкаст.
+2
-1
+1
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Да всё это было разыграно, чтобы был инфоповод. Чтобы не только про финал говорили. Ну и показать, что Лейкерс не игрушка Леброна. Отсюда все эти новости про Хёрли, Боррего. Самое главное собеседование случилось в марте, когда стартовал подкаст.
Чтобы выставить себя командой, которой тренеры отказывают?
+1
0
+1
Джей запасной аэродром Реддик.
0
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0
Ответ boller_73
Карты в руках Редика теперь) 70 на 6 пусть запрашивает и выкуп прав на его подкаст ещё 50 на 5)
подкаст 70 на 6, контракт 50 на 5)
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