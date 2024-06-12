Джейсон Тейтум на данный момент имеет самый низкий процент реализации с игры в истории финалов НБА

Теги Бостон Кендрик Перкинс Даллас Джей Ар Смит НБА Патрик Юинг Кевин Лав НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум испытывает проблемы в финальных сериях.

Звездный форвард «Бостона» на данный момент имеет самый низкий процент реализации с игры в истории финалов НБА – 35,4 (статистика приведена для игроков, которые совершают большое количество бросков, начиная с 80-х).

Тейтум поднялся на 1-е место, выдав 6 из 16 с игры и 6 из 22 с игры в первом и втором матчах финальной серии с «Далласом» соответственно. 

1. Джейсон Тейтум – 35,4%, 56/158 с игры, 8 матчей

2. Патрик Юинг – 36,3%, 58/160 с игры, 7 матчей

3. Джей Ар Смит – 37,7%, 84/223 с игры, 25 матчей

4. Кевин Лав – 38,6%, 78/202 с игры, 19 матчей

5. Сэм Перкинс – 39,0%, 62/159 с игры, 17 матчей

6. Джейсон Кидд – 39,2%, 93/237 с игры, 16 матчей

7. Ричард Хэмилтон – 39,3%, 86/219 с игры, 12 матчей

8. Кеньон Мартин – 39,4%, 71/180 с игры, 10 матчей

9. Дирк Новицки – 40,4%, 93/230 с игры, 12 матчей

10. Марио Чалмерс – 40,4%, 72/178 с игры, 23 матча.

В финальной серии 2022 года Тейтум реализовывал 36,6% с игры.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
мвп и топ пять игрок НБА.
+18
-4
+14
Малость бесполезный рейтинг без efg. 35 процентов Тэйтума, который много трёх бросает, лучше, чем 36 процентов Юинга(без поправки на эпоху)
+11
0
+11
Ответ PHOENIX81
да он и по сезону не ахти....
Разве?
В прошлой регулярке у него самый высокий процент с игры (47.1), не считая дебютный сезон (47.5). Треха тоже подросла, несмотря на разницу в -1 попытку по сравнению с прошлым сезоном.
Нормальный был сезон у Джея.
+5
0
+5
36,6 то что доктор прописал
+3
0
+3
Ответ PHOENIX81
да он и по сезону не ахти....
54-37-83, вполне хорошие показатели при его бросовой нагрузке
+5
-2
+3
Все помнят серию с сиксерс, когда у джейсона до последней четверти шестого матча не летело ничего.

А потом 17 очков в последней четверти 6 матча и 51 очко в 7-ом матче.
Все нормально будет, он полезен, отдает кучу ассистов, имеет отличный +-
+7
-5
+2
А где Кайри?
+1
0
+1
бросал бросает и будет бросать
+1
0
+1
Ответ Андрей 13
Вот он, настоящий Тейтум. Один из лучших игроков лиги! Впрочем, у всех проблемы, у Дочича и Ирвинга... У всех "суперзвезд". Мало что получается, много ошибок... При хорошей защите происходят странные вещи с большими мастерами. Так что больше не стоит писать, что эти парни кого то там трехами бы закидали...
Раньше защита в плей-офф была хуже? У кучи суперзвёзд при более топовой защите особо не было проблем в 10. Посмотри на статистику Дюранта, Леброна в финалах.
ГСВ 17 действительно закидали бы любую команду в истории. Не знаю, зачем ты это приплел сюда, хотя у суперзвезд ГСВ проблем не было никаких, а защита в 10 была лучше чем сейчас.
0
0
0
Ответ Одна_Тарелка
Малость бесполезный рейтинг без efg. 35 процентов Тэйтума, который много трёх бросает, лучше, чем 36 процентов Юинга(без поправки на эпоху)
Юинг в финале попал под бронепоезд под названием "Оладжувон", отсюда такой низкий процент. 36% конечно позор для звездного центра
0
0
0
Ответ Аккайын Жасов
А где Кайри?
Он в 16 и 17 отлично сыграл, накидывал 40+ праймовым ГСВ. Почему он тут должен был появиться?
0
0
0
Ответ xamer 9
Неправда. Кайри и его топтание на логотипе только ленивый не обсуждал
Тогда можно было, он в Бруклине был
0
0
0
Ответ Аккайын Жасов
В финалах?
В финалах
0
0
0
Ответ Ахилл Кобе Браянта
Речь про процент за карьеру. Он, очевидно, у Кайри сильно выше.
В финалах?
0
0
0
Ответ Аккайын Жасов
А где Кайри?
Речь про процент за карьеру. Он, очевидно, у Кайри сильно выше.
0
0
0
А в неплохой компании Джей)
0
0
0
Удивительно я думал среди лидеров будут игроки из 50 и 60 годов... Когда в принципе с игры атаковали с плохим процентом
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий