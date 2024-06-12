Джейсон Тейтум на данный момент имеет самый низкий процент реализации с игры в истории финалов НБА

Джейсон Тейтум испытывает проблемы в финальных сериях.

Звездный форвард « » на данный момент имеет самый низкий процент реализации с игры в истории финалов – 35,4 (статистика приведена для игроков, которые совершают большое количество бросков, начиная с 80-х).

Тейтум поднялся на 1-е место, выдав 6 из 16 с игры и 6 из 22 с игры в первом и втором матчах финальной серии с « » соответственно.

1. – 35,4%, 56/158 с игры, 8 матчей

2. Патрик Юинг – 36,3%, 58/160 с игры, 7 матчей

3. Джей Ар Смит – 37,7%, 84/223 с игры, 25 матчей

4. – 38,6%, 78/202 с игры, 19 матчей

5. Сэм Перкинс – 39,0%, 62/159 с игры, 17 матчей

6. Джейсон Кидд – 39,2%, 93/237 с игры, 16 матчей

7. Ричард Хэмилтон – 39,3%, 86/219 с игры, 12 матчей

8. Кеньон Мартин – 39,4%, 71/180 с игры, 10 матчей

9. Дирк Новицки – 40,4%, 93/230 с игры, 12 матчей

10. Марио Чалмерс – 40,4%, 72/178 с игры, 23 матча.

В финальной серии 2022 года Тейтум реализовывал 36,6% с игры.