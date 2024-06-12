Джейсон Тейтум на данный момент имеет самый низкий процент реализации с игры в истории финалов НБА
Джейсон Тейтум испытывает проблемы в финальных сериях.
Звездный форвард «Бостона» на данный момент имеет самый низкий процент реализации с игры в истории финалов НБА – 35,4 (статистика приведена для игроков, которые совершают большое количество бросков, начиная с 80-х).
Тейтум поднялся на 1-е место, выдав 6 из 16 с игры и 6 из 22 с игры в первом и втором матчах финальной серии с «Далласом» соответственно.
1. Джейсон Тейтум – 35,4%, 56/158 с игры, 8 матчей
2. Патрик Юинг – 36,3%, 58/160 с игры, 7 матчей
3. Джей Ар Смит – 37,7%, 84/223 с игры, 25 матчей
4. Кевин Лав – 38,6%, 78/202 с игры, 19 матчей
5. Сэм Перкинс – 39,0%, 62/159 с игры, 17 матчей
6. Джейсон Кидд – 39,2%, 93/237 с игры, 16 матчей
7. Ричард Хэмилтон – 39,3%, 86/219 с игры, 12 матчей
8. Кеньон Мартин – 39,4%, 71/180 с игры, 10 матчей
9. Дирк Новицки – 40,4%, 93/230 с игры, 12 матчей
10. Марио Чалмерс – 40,4%, 72/178 с игры, 23 матча.
В финальной серии 2022 года Тейтум реализовывал 36,6% с игры.
В прошлой регулярке у него самый высокий процент с игры (47.1), не считая дебютный сезон (47.5). Треха тоже подросла, несмотря на разницу в -1 попытку по сравнению с прошлым сезоном.
Нормальный был сезон у Джея.
А потом 17 очков в последней четверти 6 матча и 51 очко в 7-ом матче.
Все нормально будет, он полезен, отдает кучу ассистов, имеет отличный +-
ГСВ 17 действительно закидали бы любую команду в истории. Не знаю, зачем ты это приплел сюда, хотя у суперзвезд ГСВ проблем не было никаких, а защита в 10 была лучше чем сейчас.