Джейсон Кидд: «Мой комментарий о Джейлене Брауне сделан на основе просмотра игровых видео»

Джейсон Кидд прояснил свое высказывание про Джейлена Брауна .

Главный тренер « » назвал Брауна лучшим игроком в составе « ». Его слова многими были восприняты как желание внести разлад в лидерский дуэт «Селтикс», в который помимо защитника входит .

«Мой комментарий о сделан на основе просмотра игровых видео. После анализа первой встречи финала я снова подумал, что он был лучшим игроком. Кроме того, он выпускник Калифорнийского университета, так что у нас есть связи. Вот поэтому я и сказал это.

Все думали, что это была ментальная война. Нет, это не ментальная война, это просто мое мнение. Но даже если нет, то, черт возьми, я точно не хотел вызывать такой переполох», – сказал .