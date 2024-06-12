Джейсон Кидд: «Мой комментарий о Джейлене Брауне сделан на основе просмотра игровых видео»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Кидд прояснил свое высказывание про Джейлена Брауна .

Главный тренер «Далласа» назвал Брауна лучшим игроком в составе «Бостона». Его слова многими были восприняты как желание внести разлад в лидерский дуэт «Селтикс», в который помимо защитника входит Джейсон Тейтум.

«Мой комментарий о Джейлене Брауне сделан на основе просмотра игровых видео. После анализа первой встречи финала я снова подумал, что он был лучшим игроком. Кроме того, он выпускник Калифорнийского университета, так что у нас есть связи. Вот поэтому я и сказал это.

Все думали, что это была ментальная война. Нет, это не ментальная война, это просто мое мнение. Но даже если нет, то, черт возьми, я точно не хотел вызывать такой переполох», – сказал Кидд.

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