Джейсон Кидд: «Мой комментарий о Джейлене Брауне сделан на основе просмотра игровых видео»
Джейсон Кидд прояснил свое высказывание про Джейлена Брауна .
Главный тренер «Далласа» назвал Брауна лучшим игроком в составе «Бостона». Его слова многими были восприняты как желание внести разлад в лидерский дуэт «Селтикс», в который помимо защитника входит Джейсон Тейтум.
«Мой комментарий о Джейлене Брауне сделан на основе просмотра игровых видео. После анализа первой встречи финала я снова подумал, что он был лучшим игроком. Кроме того, он выпускник Калифорнийского университета, так что у нас есть связи. Вот поэтому я и сказал это.
Все думали, что это была ментальная война. Нет, это не ментальная война, это просто мое мнение. Но даже если нет, то, черт возьми, я точно не хотел вызывать такой переполох», – сказал Кидд.