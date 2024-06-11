Журналист Боб Райан: «Отстаньте от Джейсона Тейтума. Лэрри Берд реализовал 11 из 38 в финале 1981 года»

Теги Лэрри Берд Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Журналист Боб Райан высказался о критике в адрес Джейсона Тейтума.

«Для справки: Лэрри реализовал 11 из 38, набирая в среднем 9 очков в 3-м, 4-м и 5-м матчах финальной серии 1981 года. Но никто не жаловался, ведь он также делал 13 подборов и 8 передач.

Так что отстаньте от Тейтума, пожалуйста. В той серии Лэрри реализовал 1 из 3 из-за дуги, но тот один трехочковый был заброшен в шестом матче. Неудивительно, Джонни Мост был в восторге», – написал журналист The Boston Globe.

Тейтум реализовал 12 из 38 с игры в первых двух матчах финальной серии плей-офф против «Далласа» (2-0).

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4 комментария
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Главное - титул. Остальное - забудут.
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Сравнил хрен с пальцем. Татуму до Берда как до луны
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