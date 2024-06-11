Джейсон Кидд: «Джейсон Тейтум – один из лучших игроков в мире»
Джейсон Кидд назвал Джейсона Тейтума одним из лучших игроков в мире.
«Он один из лучших игроков в мире», – цитирует главного тренера «Далласа» журналист The Washington Post Бен Голливер.
Ранее Кидд назвал Джейлена Бруна лучшим игроком в составе «Бостона».
«Селтикс» ведут 2-0 в финальной серии плей-офф против «Мэверикс».
Тэйтум худший по проценту с игры в финалах НБА с 1980 года. Более переоцененного игрока я не припомню. Его фанаты зато пишут, что он заслоны ставит, разыгрывает (по сезону 4.9 передач на 2.5 потери). Короче, делает то же самое, что и какой нибудь середняк, но при этом считается суперзвездой