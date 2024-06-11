Джейсон Кидд: «Джейсон Тейтум – один из лучших игроков в мире»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Кидд назвал Джейсона Тейтума одним из лучших игроков в мире.

«Он один из лучших игроков в мире», – цитирует главного тренера «Далласа» журналист The Washington Post Бен Голливер.

Ранее Кидд назвал Джейлена Бруна лучшим игроком в составе «Бостона».

«Селтикс» ведут 2-0 в финальной серии плей-офф против «Мэверикс».

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2 комментария
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🤣🤣🤣
Тэйтум худший по проценту с игры в финалах НБА с 1980 года. Более переоцененного игрока я не припомню. Его фанаты зато пишут, что он заслоны ставит, разыгрывает (по сезону 4.9 передач на 2.5 потери). Короче, делает то же самое, что и какой нибудь середняк, но при этом считается суперзвездой
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Ответ Rick Sorkin
🤣🤣🤣 Тэйтум худший по проценту с игры в финалах НБА с 1980 года. Более переоцененного игрока я не припомню. Его фанаты зато пишут, что он заслоны ставит, разыгрывает (по сезону 4.9 передач на 2.5 потери). Короче, делает то же самое, что и какой нибудь середняк, но при этом считается суперзвездой
Ты нЕ ПаНиМаЕШь!!! На Нем счЕтвЕряЮтСя!!! Он РЕшиЛ ПОиГРать На коМаНду!!!1! ДаТь Им ЗарАБотАть поДбоРы в наПаДении!!! ТэТум ЭмВиПи !!!
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