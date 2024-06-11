Джейсон Кидд: «Джейсон Тейтум – один из лучших игроков в мире»

Джейсон Кидд назвал Джейсона Тейтума одним из лучших игроков в мире.

«Он один из лучших игроков в мире», – цитирует главного тренера « » журналист The Washington Post Бен Голливер.

Ранее Кидд назвал Джейлена Бруна лучшим игроком в составе « ».

«Селтикс» ведут 2-0 в финальной серии плей-офф против «Мэверикс».