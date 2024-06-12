Гилберт Аренас о прессе: «Мазафакеры на негативе, которые никогда сами не играли»

Теги НБА Гилберт Аренас Стефен Карри Баскетбол

Гилберт Аренас критически отозвался о баскетбольных СМИ в США.

Обсуждая звездный дуэт «Селтикс» Джейлен Браун – Джейсон Тейтум, экс-игрок НБА затронул тему того, что звездным баскетболистам порой достается от прессы за отсутствие приза MVP финала.

«Когда Стеф Карри взял первый титул, он не стал MVP. Никто не использовал это против него. Народу было плевать», – заявил Аренас.

Еще один бывший игрок НБА и участник шоу Кеньон Мартин возразил, что такие попытки были.

«Но кто их предпринимал? Пресса! Мазафакеры на негативе, которые никогда сами не играли. Те, кто понятия не имеет о цене победы, а только сидит и критикует», – сказал легендарный игрок «Уизардс».

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3 комментария
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Его Мостовой покусал?
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И кто это там критикует прессу ? "Мазафакеры", которые максимум что писали, так это свою фамилию на контракте или чеке. И то минут пять вспоминали как выглядят буквы, из которых она состоит. ;-)
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Агент Зеро, все мы мазафакеры
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