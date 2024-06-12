Гилберт Аренас о прессе: «Мазафакеры на негативе, которые никогда сами не играли»

Гилберт Аренас критически отозвался о баскетбольных СМИ в США.

Обсуждая звездный дуэт «Селтикс» Джейлен Браун – Джейсон Тейтум, экс-игрок затронул тему того, что звездным баскетболистам порой достается от прессы за отсутствие приза MVP финала.

«Когда Стеф Карри взял первый титул, он не стал MVP. Никто не использовал это против него. Народу было плевать», – заявил .

Еще один бывший игрок НБА и участник шоу Кеньон Мартин возразил, что такие попытки были.

«Но кто их предпринимал? Пресса! Мазафакеры на негативе, которые никогда сами не играли. Те, кто понятия не имеет о цене победы, а только сидит и критикует», – сказал легендарный игрок «Уизардс».