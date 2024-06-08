Патрик Беверли и Гилберт Аренас поддержали Джабари Паркера, который не сдержал эмоций во время интервью

Патрик Беверли и Гилберт Аренас поддержали Джабари Паркера.

Второй номер драфта НБА 2014 года недавно эмоционально отреагировал на вопрос о дебютном сезоне в Европе. Он на протяжении 30 секунд пытался справиться с эмоциями, сдерживая слезы, но так и не смог сказать ни слова.

Беверли: Я воспринял это иначе. Речь о чувстве выполненного долга, вот как я это понял. Его спросили о первом годе... Парень из Чикаго, мечтал попасть в , попал в НБА, потом травмы, которые выводят тебя из игры. И вот он все-таки провел полноценный сезон. Я воспринял это так.

: То же самое.

: Это был словно крик души: «Я снова играю. Я делаю это снова. Все меня списали, но к черту это. А я делаю это снова».

Аренас: Точно так же, как когда Деррик Роуз набрал 50 очков. Человек через такое прошел, он задавал себе вопрос: «Это все? Смогу ли я снова играть?»

Когда Джабари все же сделал это, и ему задали вопрос, проявились истинные чувства, человеческие эмоции. Он вроде как донес до всех: «Последние четыре или пять лет были очень непростыми, приятель. И доиграть, наконец, сезон... Давно такого не случалось».

Беверли также раскритиковал СМИ за интерпретации эмоционального эпизода с участием .

«Отчисления, обмены, отказы... Это показывает, насколько сильны СМИ. Вы можете взять одно видео, на котором парень плачет, не говоря ни слова, и сделать из него что угодно», – считает игрок «Бакс».