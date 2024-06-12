Ник Янг: «Карри едва не плакал после третьего матча финала 2018 года, понимая, что снова упускает MVP»

Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Ник Янг Стефен Карри Баскетбол

Ник Янг вспомнил о реакции Стефа Карри после 3-го матча финала НБА 2018 года.

«Стеф и Кей Ди шли примерно вровень, но тот матч оказался для Карри неудачным. В раздевалке Стеф сидел с опущенной головой, едва не плача. Да, после победного матча! Приятель, он и правда хотел взять награду!

Кей Ди стал MVP за год до этого, так что он чуть ли пытался отдать ему приз, но Стеф просто не попадал! Кажется, он не набирал еще так мало очков в матчах финала», – рассказал экс-игрок «Уорриорз».

Карри реализовал лишь 3 из 16 с игры, набрав 11 очков в победном матче номер три против «Кавальерс». Дюрэнт в тот вечер набрал 43 очка, 13 подборов и 7 результативных передач.

Карри удалось стать MVP финальной серии в 2022 году.

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19 комментариев
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Ответ VKing24
Лично я после просмотра финала 22 года, считал самым заслуженным мвп финала именно Уиггинса. Андрюха давал команде именно то, что нужно было. После проигранного щита в Бостоне, он начал собирать по 15 подборов, защита против топов Бостона была просто на высшем уровне. По сути он был, как Игуадала в 2015 году. Но увы, как же Кари не получит не одного мвп финала...
У Карри за финал 31.2 очка, в том числе 43 очка в важнейшем 4 матче, перед которым ГСВ горели 1-2. То есть всё это от Карри было не нужно?
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+7
Ник Янг конечно главный авторитет в вопросе почему Карри был расстроен, когда забил 3 из 16.
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0
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Ответ saner-s88
Вот кто финальный чокер, а не Татум
спроси, что Тейтум думает о нем.
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Ответ VKing24
Ну а Уиггинс после проигранного в сухую щита выдал 17+16, а в пятой игре ещё больше заглушил Тейтума и оформил 26+13
Что? У Уиггинса 16 + 9 + 2 на 44% с игры, +- равен плюс 4,8
У Карри 31 + 6 + 5 на 48% с игры (процент существенно выше, хотя держали его намного сильнее, чем Уиггинса и при этом Карри бросает больше трёшек), +- равен плюс 5,8
У Карри абсолютно заслуженный МВП финальной серии
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Ответ Finstere
По мне так Уиггинс лучший игрок ГС в том сезоне.
Ну тогда ты полный ноль!
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Степашка и 🐘Янг
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Хоть одну игру и провалил но в остальных он был лучше Дюрента
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Ответ sqr_dv
кей ди подарил степанчику два перстня
Да они и без КД взяли бы перстни: пригласили бы другую звезду, которая с радостью бы пришла в такую команду.
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Ответ VKing24
Лично я после просмотра финала 22 года, считал самым заслуженным мвп финала именно Уиггинса. Андрюха давал команде именно то, что нужно было. После проигранного щита в Бостоне, он начал собирать по 15 подборов, защита против топов Бостона была просто на высшем уровне. По сути он был, как Игуадала в 2015 году. Но увы, как же Кари не получит не одного мвп финала...
это прикол? виггинс это чернорабочий. да хорош был и тд, но кто будет набирать очки и тащить команду, когда не получается? это не Бостон без любого лидера. без карри эта команда ни на что не способна была. без виггинса они были вполне себе. карри никогда не играл столько изоляций, оставаясь мега эффективным при этом. также старался в защите ещё. это просто смешно, когда кто-то хочет выделиться и называют неочевидных кандидатов.
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Ответ VKing24
Лично я после просмотра финала 22 года, считал самым заслуженным мвп финала именно Уиггинса. Андрюха давал команде именно то, что нужно было. После проигранного щита в Бостоне, он начал собирать по 15 подборов, защита против топов Бостона была просто на высшем уровне. По сути он был, как Игуадала в 2015 году. Но увы, как же Кари не получит не одного мвп финала...
По мне так Уиггинс лучший игрок ГС в том сезоне.
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Ответ VKing24
Ну понятно, тут все только на цифры смотрят, вон в 2015 Игуадала делал 16+6+4 при трёх играх в старте, а Кари набирал 26+5+6. Почему тут тогда не дали мвп величайшему? Хотя если судить по цифрам, то ЛеБрону даже можно было дать за его 36+13+9, как комплемент за цифры)
Посмотри на процент Леброна, праймового Леброна сдержать невозможно, без Игуодалы Леброн бы в соло вынес этот ГСВ, больше некому было его держать.
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Ответ Рассол Уэстбрик
Карри в 2022 дали МВП из жалости за совокупные достижения в карьере в качестве лидера, будем объективны. Это как с МВП Овечкина в 2018, если шаришь. Дали награду за выслугу лет и ушедшие праймовые годы, хотя он в чемпионском плей-офф не был лучшим игроком в Вашингтоне. Так же и в случае с приправой произошло.
Овечкин тот финал не провалил, 1 очко за матч, +3 по плюс-минус, если хуже на чуть-чуть то дают главной звезде, ничего удивительного. Обычный заслуженный МВП финальной серии.
А у Карри элитные цифры в финале, больше 30 очков, отличный процент реализации, лучший по +-
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