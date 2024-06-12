Ник Янг: «Карри едва не плакал после третьего матча финала 2018 года, понимая, что снова упускает MVP»
Ник Янг вспомнил о реакции Стефа Карри после 3-го матча финала НБА 2018 года.
«Стеф и Кей Ди шли примерно вровень, но тот матч оказался для Карри неудачным. В раздевалке Стеф сидел с опущенной головой, едва не плача. Да, после победного матча! Приятель, он и правда хотел взять награду!
Кей Ди стал MVP за год до этого, так что он чуть ли пытался отдать ему приз, но Стеф просто не попадал! Кажется, он не набирал еще так мало очков в матчах финала», – рассказал экс-игрок «Уорриорз».
Карри реализовал лишь 3 из 16 с игры, набрав 11 очков в победном матче номер три против «Кавальерс». Дюрэнт в тот вечер набрал 43 очка, 13 подборов и 7 результативных передач.
Карри удалось стать MVP финальной серии в 2022 году.
У Карри 31 + 6 + 5 на 48% с игры (процент существенно выше, хотя держали его намного сильнее, чем Уиггинса и при этом Карри бросает больше трёшек), +- равен плюс 5,8
У Карри абсолютно заслуженный МВП финальной серии
А у Карри элитные цифры в финале, больше 30 очков, отличный процент реализации, лучший по +-