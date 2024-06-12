Дрэймонд Грин о шансах «Уорриорз» на титул: «У нас все еще есть небольшое окно, чтобы что-то сделать»
Дрэймонд Грин считает, что у «Уорриорз» все еще есть шансы на титул в НБА.
«Все еще необходимо принять некоторые решения, и я верю и знаю, что наш офис и наш тренерский штаб примут правильные решения. И я думаю, что у нас все еще есть небольшое окно, чтобы что-то сделать.
Я знаю, что эта организация отдаст должное Стефу, мне и Клэю. Я знаю, что они отдадут нам должное, сделав все от них зависящее, чтобы у нас были шансы победить», – заявил 43-летний форвард «воинов».
Клэй Томпсон этим летом становится свободным агентом.