Дрэймонд Грин о шансах «Уорриорз» на титул: «У нас все еще есть небольшое окно, чтобы что-то сделать»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин считает, что у «Уорриорз» все еще есть шансы на титул в НБА.

«Все еще необходимо принять некоторые решения, и я верю и знаю, что наш офис и наш тренерский штаб примут правильные решения. И я думаю, что у нас все еще есть небольшое окно, чтобы что-то сделать.

Я знаю, что эта организация отдаст должное Стефу, мне и Клэю. Я знаю, что они отдадут нам должное, сделав все от них зависящее, чтобы у нас были шансы победить», – заявил 43-летний форвард «воинов».

Клэй Томпсон этим летом становится свободным агентом.

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8 комментариев
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43 летний форвард )))
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Ответ kolyan#15
43 летний форвард )))
как тебе такое Леброн
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Ну как окно. Маленькая такая форточка)
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Принять некоторые решения, чтобы попасть в плей-ин в следующем сезоне)
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Окно чтобы выйти
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Исправьте возраст Дреймонда, не позорьтесь
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Ответ kolyan#15
43 летний форвард )))
Грин в недавнем видео-подкасте выглядел и правда на 43 минимум, седеющая борода, уставший вид.
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Ответ kolyan#15
43 летний форвард )))
Видимо, год без чемпионств у Грина за два считается
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