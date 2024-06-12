Александер Секулич: «Считаю, Дончич сейчас – лучший игрок в мире. Не сомневался, что «Мэверикс» будут в финале»

Александер Секулич поделился мнением о Луке Дончиче и его «Далласе».

Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении работает со звездой НБА в национальной сборной.

– Ожидали, что и компания доберутся до финала?

– Я в этом не сомневался. Для меня это было абсолютно очевидно, особенно после того, как я посетил их в в феврале и увидел, какая у них потрясающая химия в коллективе. У них замечательный подбор игроков, а в центре внимания – Лука, который, я считаю, сейчас лучший игрок в мире. Он универсальный, опытный и с очень высоким баскетбольным IQ. Они могут выиграть титул.

– Трижды за четыре последних года европейские игроки помогают своим командам выйти в финал в качестве первых звезд. Тенденция?

– Хорошо, что вы это отметили. Я считаю, что в Европе всегда были и будут большие баскетбольные таланты. Сейчас это, в первую очередь, Йокич, Лука и Адетокумбо.

Но для того, чтобы добиться успеха, одного – даже очень талантливого – игрока недостаточно. Ему нужна помощь, надежный тыл, хорошая химия в коллективе – сочетание всего, что есть у успешных команд, у команд-чемпионов. В них каждый игрок точно знает свою роль, что и когда он делает. И, конечно же, у всех этих игроков должны быть все сопутствующие качества самого высокого уровня: сочетание навыков, таланта, атлетизма и понимания игры.