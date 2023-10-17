Президент Федерации баскетбола Словении Матей Эрьявец поддержал звезду национальной сборной и « » , который часто спорит с судьями.

«Он слишком остро реагирует, но он прав. Если посмотреть видео, то на каждом первом шаге опекун Луки помогает себе руками. Это персональный фол. Надо либо менять правила, либо следовать им.

А когда спрашиваешь у арбитра, почему он не свистнул, он в ответ интересуется, собирается ли Лука исполнить 40 штрафных бросков? Ну так пусть исполняет! Вы в шутку говорите, что он смажет 20 из них. Но дайте ему 40, если он их заслуживает, или измените правила игры.

Лука доминирует на первом шаге. Первый раз на нем фолят, когда останавливают руками, затем кто-то вступает в контакт, и только третий фол фиксируется, когда он уже лежит на земле. Понятно, что это вызывает у него недовольство.

Он не первый игрок, который имеет дело с подобными вещами. Даже Майкл Джордан был таким же. Луку можно сравнивать только с теми величайшими, которым так или иначе все же удалось преодолеть все это. Луке тоже придется это сделать. Мы же должны напоминать о правилах.

Кстати, нас поблагодарили сербы. Они сказали, что лучшая игра на чемпионате мира у них была в полуфинале против Канады, потому что Лука оказывал на них очень сильное давление, так что судьи немного изменили критерии при оценке моментов», – утверждает Эрьявец.

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