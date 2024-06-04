Сборная Словении может натурализовать Дэниэла Гэффорда

Теги Даллас сборная Словении НБА Лука Дончич Дэниэл Гэффорд Баскетбол

Дэниэл Гэффорд может стать игроком сборной Словении .

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Словенская федерация баскетбола находится в тесном контакте с «Далласом» и представителями игрока.

Гэффорд перешел в «Мэверикс» в результате обмена из «Уизардс» в феврале. За техасский клуб выступает лидер сборной Словении Лука Дончич.

Отмечается, что словенцы не успеют осуществить натурализацию Дэниэла до квалификации Олимпийских игр.

В нынешнем сезоне НБА 25-летний центровой в 29 матчах за «Даллас» набирает 11,2 очка и 6,9 подбора при 78% с игры.

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16 комментариев
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Ответ Максим Макеев
нет никаких оснований спорт гражданства даются спокойно в баскетболе уже десятки лет
Странно, что Арабские Эмираты не занимают первое место с таким принципом.
+7
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+7
Как болельщику Чикаго, мне до сих пор обидно, что руководство так бездарно слило все активы 3 года назад. И если я пойму слив Картера и Портера за Вуча, то Гэффорда отдали в Вашингтон просто так...за какого-то Троя Брауна, который нафиг никому в итоге не сдался.
+2
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+2
Ответ vlasovsport
Мне вот интересно, а хоть какие-то основания есть? Эдак можно натурализовать всю сборную.
Не знаю ка сейчас, в нулевые-десятые можно было пригласить в сборную только одного натурала. Поэтому Холден и Маккарти вместе никогда не играли, а Хансен так и вообще не поиграл за сборную, хотя всех натурализовывали якобы для этого (на самом деле, чтобы обойти лимит во внутреннем чемпионате, но тем не менее).
+2
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+2
Ответ vlasovsport
Мне вот интересно, а хоть какие-то основания есть? Эдак можно натурализовать всю сборную.
Нет, в команде может быть только один натурализованный игрок. Именно поэтому испанцы не могли одновременно привезти Миротича и Ибаку
+2
0
+2
Ответ vlasovsport
Мне вот интересно, а хоть какие-то основания есть? Эдак можно натурализовать всю сборную.
нет никаких оснований
спорт гражданства даются спокойно в баскетболе уже десятки лет
+1
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+1
Ответ vlasovsport
Мне вот интересно, а хоть какие-то основания есть? Эдак можно натурализовать всю сборную.
Довольно обычное дело, практически каждая сборная старается натурализировать американского игрока, правилами это не запрещено. Россия тоже этим кстати пользуется - на евробаскете 2007 в финале геймвиннер забил обычный русский парень Джей Ар Холден
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шоооооккк найден легкий способ победы над Амерами на олимпиаде
надо всего лишь набросить к кольцу
п.с в статье написано что не успеют
если очень захотеть все успеешь😌
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Мне вот интересно, а хоть какие-то основания есть? Эдак можно натурализовать всю сборную.
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Ещё один приёмыш у Луки? Вот это широкая душа у человека
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Теперь в Словении будет сразу 2 американских центра: Гэффорд и Тоби
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Ответ vlasovsport
Мне вот интересно, а хоть какие-то основания есть? Эдак можно натурализовать всю сборную.
Слушай, там Батлеру готовы дать просто за то что он в прошлой жизни был словенцем.. тут так воообще легкотня с основанием)
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Ответ vlasovsport
Мне вот интересно, а хоть какие-то основания есть? Эдак можно натурализовать всю сборную.
есть, у него брат -Дончич.
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Ответ PaulOpenfold
Довольно обычное дело, практически каждая сборная старается натурализировать американского игрока, правилами это не запрещено. Россия тоже этим кстати пользуется - на евробаскете 2007 в финале геймвиннер забил обычный русский парень Джей Ар Холден
вроде две сборные обходились и обходятся без легионеров, это точно Литва и Сербия. Насчёт Греции вопрос, вспомнить никого не могу.

А так то эта свистопляска с наёмными игроками бесит Хоть и обосновывают это тем, что условной Македонии или Болгарии нужен буст ввиде хорошего лега, подтянуть уровень, но обычный ЧЕ выглядит так: топ-8 команд и куча одинаковых сборных с американским разыгрывающим.
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Ответ Jan Paskel
вроде две сборные обходились и обходятся без легионеров, это точно Литва и Сербия. Насчёт Греции вопрос, вспомнить никого не могу. А так то эта свистопляска с наёмными игроками бесит Хоть и обосновывают это тем, что условной Македонии или Болгарии нужен буст ввиде хорошего лега, подтянуть уровень, но обычный ЧЕ выглядит так: топ-8 команд и куча одинаковых сборных с американским разыгрывающим.
Аргентина тоже без легионеров справляется
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Ответ banderos
Как болельщику Чикаго, мне до сих пор обидно, что руководство так бездарно слило все активы 3 года назад. И если я пойму слив Картера и Портера за Вуча, то Гэффорда отдали в Вашингтон просто так...за какого-то Троя Брауна, который нафиг никому в итоге не сдался.
Еще и ЛаВина не успели обменять, пока он был на пике. А теперь он нафиг никому не нужен с такой зарплатой.
Хорошо, что хоть Уайта и Досунму сумели подписать за небольшие деньги.
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