Сборная Словении может натурализовать Дэниэла Гэффорда

Дэниэл Гэффорд может стать игроком сборной Словении .

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Словенская федерация баскетбола находится в тесном контакте с « » и представителями игрока.

перешел в «Мэверикс» в результате обмена из «Уизардс» в феврале. За техасский клуб выступает лидер сборной Словении Лука Дончич.

Отмечается, что словенцы не успеют осуществить натурализацию Дэниэла до квалификации Олимпийских игр.

В нынешнем сезоне 25-летний центровой в 29 матчах за «Даллас» набирает 11,2 очка и 6,9 подбора при 78% с игры.