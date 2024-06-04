Сборная Словении может натурализовать Дэниэла Гэффорда
Дэниэл Гэффорд может стать игроком сборной Словении .
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
Словенская федерация баскетбола находится в тесном контакте с «Далласом» и представителями игрока.
Гэффорд перешел в «Мэверикс» в результате обмена из «Уизардс» в феврале. За техасский клуб выступает лидер сборной Словении Лука Дончич.
Отмечается, что словенцы не успеют осуществить натурализацию Дэниэла до квалификации Олимпийских игр.
В нынешнем сезоне НБА 25-летний центровой в 29 матчах за «Даллас» набирает 11,2 очка и 6,9 подбора при 78% с игры.
спорт гражданства даются спокойно в баскетболе уже десятки лет
надо всего лишь набросить к кольцу
п.с в статье написано что не успеют
если очень захотеть все успеешь😌
А так то эта свистопляска с наёмными игроками бесит Хоть и обосновывают это тем, что условной Македонии или Болгарии нужен буст ввиде хорошего лега, подтянуть уровень, но обычный ЧЕ выглядит так: топ-8 команд и куча одинаковых сборных с американским разыгрывающим.
Хорошо, что хоть Уайта и Досунму сумели подписать за небольшие деньги.