В НБА задаются вопросом, способны ли владельцы «Лейкерс» идти в ногу с новой волной миллиардеров, инвестирующих в клубы (Эрик Пинкус)

В НБА сомневаются, смогут ли «Лейкерс» выдержать финансовую конкуренцию.

Обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус привел мнение различных людей из мира , которые сомневаются в готовности владельцев одного из самых популярных клубов лиги конкурировать с коллегами, нацеленными на крупные финансовые вложения.

«Многие в НБА задаются вопросом, смогут ли владельцы « » идти в ногу с новой волной миллиардеров, инвестирующих в клубы.

Общее мнение в лиге заключается в том, что у «Лейкерс» очень бережливый фронт-офис.

«Клипперс» не жалеют средств на огромный штат сотрудников, но в немногочисленном офисе «Лейкерс» отсутствуют важные элементы, такие как профессиональный скаутский отдел. Не считая отдел скаутов под драфт, у «озерников» нет распределенных по всей лиге специалистов, которые бы каждый вечер лично следили за игроками, как это делают другие клубы», – пишет Пинкус.