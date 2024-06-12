В НБА задаются вопросом, способны ли владельцы «Лейкерс» идти в ногу с новой волной миллиардеров, инвестирующих в клубы (Эрик Пинкус)

Теги Лейкерс НБА Джини Басс Баскетбол

В НБА сомневаются, смогут ли «Лейкерс» выдержать финансовую конкуренцию.

Обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус привел мнение различных людей из мира НБА, которые сомневаются в готовности владельцев одного из самых популярных клубов лиги конкурировать с коллегами, нацеленными на крупные финансовые вложения.

«Многие в НБА задаются вопросом, смогут ли владельцы «Лейкерс» идти в ногу с новой волной миллиардеров, инвестирующих в клубы.

Общее мнение в лиге заключается в том, что у «Лейкерс» очень бережливый фронт-офис.

«Клипперс» не жалеют средств на огромный штат сотрудников, но в немногочисленном офисе «Лейкерс» отсутствуют важные элементы, такие как профессиональный скаутский отдел. Не считая отдел скаутов под драфт, у «озерников» нет распределенных по всей лиге специалистов, которые бы каждый вечер лично следили за игроками, как это делают другие клубы», – пишет Пинкус.

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4 комментария
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Ответ al77
Уволили кучу бесполезных сотрудников, которые смотрели баскетбол давали бесполезные советы и получали за это деньги и вместо этого наняли нормальный отдел)
Смысл в том что у Басс нет денег
+3
0
+3
Уволили кучу бесполезных сотрудников, которые смотрели баскетбол давали бесполезные советы и получали за это деньги и вместо этого наняли нормальный отдел)
+2
0
+2
Клипперс бы медицинский штаб удвоить вместо того, чтобы за Детройтами и Вашиками следить
0
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Пинкус прав.
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