Джейсон Тейтум активно агитирует Дэмиана Лилларда присоединиться к «Бостону»
Лидер «Селтикс» пытается помочь команде заполучить звездного разыгрывающего.
По информации Гэри Уошберна из The Boston Globe, Джейсон Тейтум активно зазывает Дэмиана Лилларда подписать соглашение с «Бостоном».
«Селтикс» заинтересованы в многолетнем контракте, который позволит Лилларду полностью восстановиться после травмы.
Оба игрока сейчас проходят восстановление после разрыва ахиллова сухожилия и пропустят значительную часть следующего сезона.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Boston Globe
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