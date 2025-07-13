«Голден Стэйт» проявляет интерес к Сету Карри и Бену Симмонсу
«Уорриорс» рассматривают возможность подписания Симмонса и младшего Карри.
По информации инсайдера Бретта Сигела из ClutchPoints, «Голден Стэйт» могут быть заинтересованы в подписании свободных агентов Сета Карри и Бена Симмонса.
Младший брат Стефена Карри не собирается возвращаться в «Шарлотт», за который он провел прошлый сезон. 34-летний защитник набирал в среднем 6,5 очка (47,8% с игры, 45,6% из-за дуги) за 68 проведенных матчей.
28-летний Симмонс расценивается как игрок минимального контракта в сезоне-2025/26. Разыгрывающий провел прошедший чемпионат, выступая за «Бруклин» и «Клипперс». В 51 матче он приносил своим командам в среднем 5 очков, 4,7 подбора и 5,6 передачи при 52% точности бросков с игры.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости