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«Голден Стэйт» проявляет интерес к Сету Карри и Бену Симмонсу

«Уорриорс» рассматривают возможность подписания Симмонса и младшего Карри.

По информации инсайдера Бретта Сигела из ClutchPoints, «Голден Стэйт» могут быть заинтересованы в подписании свободных агентов Сета Карри и Бена Симмонса.

Младший брат Стефена Карри не собирается возвращаться в «Шарлотт», за который он провел прошлый сезон. 34-летний защитник набирал в среднем 6,5 очка (47,8% с игры, 45,6% из-за дуги) за 68 проведенных матчей.

28-летний Симмонс расценивается как игрок минимального контракта в сезоне-2025/26. Разыгрывающий провел прошедший чемпионат, выступая за «Бруклин» и «Клипперс». В 51 матче он приносил своим командам в среднем 5 очков, 4,7 подбора и 5,6 передачи при 52% точности бросков с игры.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
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