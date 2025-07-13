«Голден Стэйт» проявляет интерес к Сету Карри и Бену Симмонсу

«Уорриорс» рассматривают возможность подписания Симмонса и младшего Карри.

По информации инсайдера Бретта Сигела из ClutchPoints, «Голден Стэйт » могут быть заинтересованы в подписании свободных агентов Сета Карри и Бена Симмонса .

Младший брат Стефена Карри не собирается возвращаться в «Шарлотт», за который он провел прошлый сезон. 34-летний защитник набирал в среднем 6,5 очка (47,8% с игры, 45,6% из-за дуги) за 68 проведенных матчей.

28-летний Симмонс расценивается как игрок минимального контракта в сезоне-2025/26. Разыгрывающий провел прошедший чемпионат, выступая за «Бруклин » и «Клипперс ». В 51 матче он приносил своим командам в среднем 5 очков, 4,7 подбора и 5,6 передачи при 52% точности бросков с игры.