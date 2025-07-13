«Виртус» расстался с Исайей Кординье
Французский защитник покинул итальянский клуб.
«Виртус» объявил о расставании с Исайей Кординье (28 лет, 194 см).
Защитник присоединился к «Виртусу» в 2021 году и помог команде выиграть Еврокубок в 2022-м, а в прошлом сезоне – чемпионат Италии.
В прошедшем розыгрыше Евролиги Кординье в среднем набирал 12 очков, 3,9 подбора и 3,9 передачи в 34 матчах.
Ранее сообщалось, что баскетболист может продолжить карьеру в «Монако».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Виртуса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости