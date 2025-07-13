«Виртус» расстался с Исайей Кординье

Французский защитник покинул итальянский клуб.

«Виртус » объявил о расставании с Исайей Кординье (28 лет, 194 см).

Защитник присоединился к «Виртусу» в 2021 году и помог команде выиграть Еврокубок в 2022-м, а в прошлом сезоне – чемпионат Италии.

В прошедшем розыгрыше Евролиги Кординье в среднем набирал 12 очков, 3,9 подбора и 3,9 передачи в 34 матчах.

Ранее сообщалось, что баскетболист может продолжить карьеру в «Монако».