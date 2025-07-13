Джабари Смит: «Хочу провести в «Хьюстоне» всю свою карьеру»
Форвард чувствует себя комфортно в составе «Рокетс».
«Это потрясающее чувство – знать, что ты надолго связан с городом, в котором сам хочешь остаться. Хочу провести в «Хьюстоне» всю свою карьеру. Мой новый контракт – это хорошее начало, и я готов строить что-то стоящее», – сказал 22-летний баскетболист.
Джабари Смит только что подписал пятилетнее продление соглашения с «Рокетс» на 122 миллиона долларов. Контракт полностью гарантирован до сезона-2030/31.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Houston Chronicle
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