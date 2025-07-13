«Хапоэль Тель-Авив» подписал форварда «Парижа» Коллина Малкольма

Американский баскетболист продолжит карьеру в клубе из Израиля.

«Хапоэль Тель-Авив » объявил о заключении 2-летнего соглашения с Коллином Малкольмом (28 лет, 200 см).

В прошедшем сезоне форвард помог «Парижу» выиграть чемпионат Франции и пробиться в плей-офф Евролиги .

Малкольм был пятым по результативности игроком команды в главном европейском клубном турнире, набирая в среднем 7,7 очка за 19 минут на паркете.