«Хапоэль Тель-Авив» подписал форварда «Парижа» Коллина Малкольма
Американский баскетболист продолжит карьеру в клубе из Израиля.
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о заключении 2-летнего соглашения с Коллином Малкольмом (28 лет, 200 см).
В прошедшем сезоне форвард помог «Парижу» выиграть чемпионат Франции и пробиться в плей-офф Евролиги.
Малкольм был пятым по результативности игроком команды в главном европейском клубном турнире, набирая в среднем 7,7 очка за 19 минут на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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