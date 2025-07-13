Матиас Лессор пропустит Евробаскет-2025

Сборная Франции потеряла центрового.

Матиас Лессор , выступающий за «Панатинаикос», сломал малоберцовую кость 19 декабря. Он ненадолго вернулся на площадку во время «Финала четырех» Евролиги в Абу-Даби, но затем пропустил финальную серию греческой лиги.

Лессор был включен в расширенный состав сборной Франции для подготовки к Евробаскету-2025, но медицинские обследования как со стороны «Панатинаикоса », так и национальной команды показали, что игрок не успеет восстановиться к турниру.

По согласованию с самим баскетболистом и его клубом тренерский штаб сборной официально исключил его из заявки. Лессора заменит центровой «Тюрк Телеком» Йоан Макунду (24 года, 207 см, 13 матчей за сборную).