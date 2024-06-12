УНИКС и Велимир Перасович склоняются к тому, чтобы продолжить сотрудничество в сезоне-24/25 («Перехват»)

Велимир Перасович с высокой вероятностью останется тренером УНИКСа.

По информации телеграм-канала «Перехват», казанский клуб и хорватский специалист близки к тому, чтобы активировать опцию продления на следующий сезон.

Прошлым летом стороны подписали соглашение по системе 1+1 с обоюдным правом на выход из обязательств до 25 июня 2024 года.

При Перасовиче казанцы выиграли Единую лигу ВТБ в 2023 году. В завершившемся сезоне команда стала победителем регулярного чемпионата и дошла до финала плей-офф.