УНИКС и Велимир Перасович склоняются к тому, чтобы продолжить сотрудничество в сезоне-24/25 («Перехват»)

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Велимир Перасович с высокой вероятностью останется тренером УНИКСа.

По информации телеграм-канала «Перехват», казанский клуб и хорватский специалист близки к тому, чтобы активировать опцию продления на следующий сезон.

Прошлым летом стороны подписали соглашение по системе 1+1 с обоюдным правом на выход из обязательств до 25 июня 2024 года.

При Перасовиче казанцы выиграли Единую лигу ВТБ в 2023 году. В завершившемся сезоне команда стала победителем регулярного чемпионата и дошла до финала плей-офф.

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