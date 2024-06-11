Андрей Ватутин: «Курбанов хочет остаться в ЦСКА»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Никита Курбанов Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Ватутин описал ситуацию с Никитой Курбановым.

Форвард этим летом стал свободным агентом. Президент армейцев ранее открыто заявил о желании сохранить 37-летнего игрока в команде.

«Скажу так: Никита хочет остаться в ЦСКА. Это его клуб, его команда, он – наша легенда, наш лидер.

Когда я в эфире «Матч ТВ» предложил ему новый контракт, мы еще не оговаривали условия. Никита даже не знал, что я об этом скажу, у нас не было предметных бесед на эту тему до того момента», – заявил Ватутин.

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1 комментарий
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Очень хорошо! Полезный и нужный игрок! Надо продлевать!
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