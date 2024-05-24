Владимир Дячок: «В финальной серии УНИКС – ЦСКА ключевую роль будут играть ролевые игроки»

Владимир Дячок назвал важные факторы финала Лиги ВТБ УНИКС – ЦСКа.

« показал в последних играх, что он важнейший игрок для . Он способен забивать сложнейшие и важнейшие броски.

из в первых играх после травмы входил в ритм. Сложно сразу набирать по 30 очков за матч. Но сейчас он показывает, что готов решать исходы матчей. И он является ключевым игроком для ЦСКА.

Но в финальной серии, как мне кажется, ключевую роль будут играть ролевые игроки. И качество игры в обороне. Потому что обе команды укомплектованы сильными баскетболистами», – считает исполнительный директор Российской федерации баскетбола.