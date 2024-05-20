Каспер Уэйр: «С кем хотелось бы сыграть в финале? Вообще без разницы»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Баскетбол

Каспер Уэйр готов к любому сопернику в финальной серии Лиги ВТБ.

ЦСКА оформил выход в финал благодаря победе над «Зенитом» в шестом матче (4-2). Соперник армейцев определится в седьмой игре УНИКСа и «Локомотива-Кубань».

«Это была длинная серия. Требуется немного времени, чтобы восстановиться после нее, но я буду готов к финалу.

С кем хотелось бы сыграть в финале? Вообще без разницы. Это две сильные команды, которые играют в жесткий баскетбол, поэтому лично мне не так важно, с кем из них встретимся. Будем готовы к любому сопернику», – сказал разыгрывающий ЦСКА.

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