Воспитанник ЦСКА Олег Акрамов перешел в «Уралмаш» на правах аренды

Олег Акрамов продолжит карьеру в «Уралмаше».

Форвард (21 год, 206 см) перешел в « » на правах аренды из ЦСКА.

Акрамов – воспитанник системы ЦСКА. Форвард выступал за ДЮБЛ, «молодежку» и второй состав армейцев.

Сезон-23/24 Олег провел в Суперлиге за фарм-команду красно-синих, а также на правах аренды в составе «Иркута».

В активе молодого игрока чемпионства ДЮБЛ и молодежной Лиги ВТБ.

Статистика форварда за прошедший сезон: 10,8 очка, 5,3 подбора, 2,6 передачи в 28 играх в составе ЦСКА-2. В составе «Иркута» – 9,2 очка, 4,9 подбора, 2,9 передачи в 10 матчах.