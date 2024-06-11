Комик Кевин Харт подколол Леброна Джеймса, спросив, в какое время тот сыграет в финале

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол - видео Баскетбол

Кевин Харт подколол Леброна Джеймса во время стрима.

Известный комик поинтересовался у форварда «Лейкерс», в какое время тот сыграет в среду в очередном матче финальной серии НБА.

«Мне пока не выслали расписание, я дам знать... Я буду играть в восьмом матче», – ответил Джеймс, который вместе с «озерниками» выбыл в первом раунде плей-офф-2024.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сражу же после оскароносного фильма с Хартом)
+2
0
+2
Остро
+1
0
+1
Кевин Харт - "комик"?
Это он так "подколол"?
Про лопату вообще ни слова.
Тот случай, когда Леброн вполне достойно ответил на банальщину и тупость
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий