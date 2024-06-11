Комик Кевин Харт подколол Леброна Джеймса, спросив, в какое время тот сыграет в финале
Кевин Харт подколол Леброна Джеймса во время стрима.
Известный комик поинтересовался у форварда «Лейкерс», в какое время тот сыграет в среду в очередном матче финальной серии НБА.
«Мне пока не выслали расписание, я дам знать... Я буду играть в восьмом матче», – ответил Джеймс, который вместе с «озерниками» выбыл в первом раунде плей-офф-2024.
Это он так "подколол"?
Про лопату вообще ни слова.
Тот случай, когда Леброн вполне достойно ответил на банальщину и тупость