Комик Кевин Харт подколол Леброна Джеймса, спросив, в какое время тот сыграет в финале

Кевин Харт подколол Леброна Джеймса во время стрима.

Известный комик поинтересовался у форварда « », в какое время тот сыграет в среду в очередном матче финальной серии НБА.

«Мне пока не выслали расписание, я дам знать... Я буду играть в восьмом матче», – ответил , который вместе с «озерниками» выбыл в первом раунде плей-офф-2024.