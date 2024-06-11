Леброн Джеймс ответил критикам, которые считают, что он больше «не хочет побеждать»
Леброн Джеймс ответил критикам.
В социальных сетях ходит мнение, что 39-летний форвард больше не ставит своим приоритетом успешное выступление и борьбу за чемпионство.
«Люди, которые говорят, что Леброн больше не хочет побеждать, не имеют понятия, о чем вообще говорят», – говорится в посте аккаунта 73-9 and THEY LIED.
4-кратный чемпион НБА отреагировал на сообщение.
«А они хоть когда-нибудь понимают, о чем говорят?!» – написал Джеймс.