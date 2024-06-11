Леброн Джеймс ответил критикам, которые считают, что он больше «не хочет побеждать»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА болельщики соцсети Баскетбол

Леброн Джеймс ответил критикам.

В социальных сетях ходит мнение, что 39-летний форвард больше не ставит своим приоритетом успешное выступление и борьбу за чемпионство.

«Люди, которые говорят, что Леброн больше не хочет побеждать, не имеют понятия, о чем вообще говорят», – говорится в посте аккаунта 73-9 and THEY LIED.
 
4-кратный чемпион НБА отреагировал на сообщение.

«А они хоть когда-нибудь понимают, о чем говорят?!» – написал Джеймс.

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4 комментария
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Сам написал, сам ответил
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ЛеОтвет
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Суть не в желании. Он хочет побеждать, только загвоздка в том, что он хочет это делать на своих условиях
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Хочет, но не может. Вполне типично для возрастных людей, в его случае со спортивной точки зрения.
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