Леброн Джеймс ответил критикам, которые считают, что он больше «не хочет побеждать»

Леброн Джеймс ответил критикам.

В социальных сетях ходит мнение, что 39-летний форвард больше не ставит своим приоритетом успешное выступление и борьбу за чемпионство.

«Люди, которые говорят, что Леброн больше не хочет побеждать, не имеют понятия, о чем вообще говорят», – говорится в посте аккаунта 73-9 and THEY LIED.



4-кратный чемпион отреагировал на сообщение.

«А они хоть когда-нибудь понимают, о чем говорят?!» – написал .