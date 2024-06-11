Кевин Пантер опроверг информацию о переходе из «Партизана» в «Маккаби»

Кевин Пантер отреагировал на информацию о переходе из «Партизана» в «Маккаби».

Защитник выложил в соцсетях пост с опровержением данной информации.

30-летний американский баскетболист провел три года в « ». Пантер набирал 9,4 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи в среднем в матчах лиги в сезоне-23/24.

По сообщению источника, защитник якобы уже обговорил финансовые условия будущего контракта с израильским клубом.