Кевин Пантер опроверг информацию о переходе из «Партизана» в «Маккаби»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Партизан Адриатическая лига чемпионат Израиля Кевин Пантер Баскетбол

Кевин Пантер отреагировал на информацию о переходе из «Партизана» в «Маккаби».

Защитник выложил в соцсетях пост с опровержением данной информации

30-летний американский баскетболист провел три года в «Партизане». Пантер набирал 9,4 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи в среднем в матчах Адриатической лиги в сезоне-23/24.

По сообщению источника, защитник якобы уже обговорил финансовые условия будущего контракта с израильским клубом.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий