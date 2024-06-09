Джалин Смит ведет переговоры о продлении контракта с «Партизаном»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Партизан Адриатическая лига Джалин Смит Баскетбол

Джалин Смит и «Партизан» ведут переговоры о продлении соглашения.

В интервью Mozzart Sport Смит подтвердил, что переговоры продолжаются и обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

«Ходили слухи, что я уже подписал продление, но могу сказать, что пока ничего не подписано. Мы ведем переговоры. Пока это все разговоры, но картина прояснится в течение следующих нескольких недель. Посмотрим, что будет, но я знаю, что они хотели бы сохранить меня», – сказал Смит.

29-летний защитник перешел в сербский клуб из «Виртуса» в конце декабря. Смит набирал 7,6 очка, 2,3 подбора и 2,3 передачи в матчах Адриатической лиги.

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