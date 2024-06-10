Кевин Пантер перейдет из «Партизана» в «Маккаби»
«Маккаби» провел успешные переговоры с Кевином Пантером.
30-летний американский защитник провел три года в «Партизане». Пантер набирал 9,4 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи в среднем в матчах Адриатической лиги в сезоне-2023/24.
По сообщению источника, защитник обговорил финансовые условия будущего контракта с израильским клубом.
«Маккаби» дошел до 1/4 Евролиги в прошедшем сезоне, где уступил будущему победителю турнира «Панатинаикосу» со счетом 2-3.