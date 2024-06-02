Лоренцо Браун о своем уходе: «Не знаю, что происходит и откуда эти слухи. Собираюсь остаться в «Маккаби»

Лоренцо Браун является объектом интереса нескольких клубов Евролиги.

Среди претендентов назывались « » и « ».

26-летний американский защитник отмел информацию о своем переходе.

«Понятия не имею, что происходит и откуда идут эти слухи. Я много читаю новости, но собираюсь остаться в « ». Мне здесь очень комфортно. Думаю, что это лучшее место, где я играл. Жду следующего сезона и нового путешествия с моими одноклубниками», – заявил Браун.

Защитник связан контрактом с израильским клубом до 2026 года. попал во вторую символическую сборную прошедшего сезона.

На счету баскетболиста 12,1 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи в среднем в матчах турнира.