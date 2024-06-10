Лу Уильямс не исключает, что сезон-2024/25 может стать последним в карьере Леброна Джеймса

Лу Уильямс сравнил ситуацию Леброна Джеймса с Кобе Брайантом.

« » возьмут , это исполнит желание сыграть с сыном. Его тело начинает сдавать. Он может отыграть еще два года, но сам признается, что рассматривает ситуацию перед каждым сезоном.

Я сталкивался с подобным раньше. Играл с в его последний год. Он начал сезон совершенно серьезно. Был готов бороться, но понял, что его тело уже не способно справляться с его амбициями. После 10-12 первых матчей. И сезон превратился в прощальный тур», – заключил .