Лу Уильямс не исключает, что сезон-2024/25 может стать последним в карьере Леброна Джеймса

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Лу Уильямс НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Лу Уильямс сравнил ситуацию Леброна Джеймса с Кобе Брайантом.

«Лейкерс» возьмут Бронни Джеймса, это исполнит желание Леброна сыграть с сыном. Его тело начинает сдавать. Он может отыграть еще два года, но сам признается, что рассматривает ситуацию перед каждым сезоном.

Я сталкивался с подобным раньше. Играл с Кобе в его последний год. Он начал сезон совершенно серьезно. Был готов бороться, но понял, что его тело уже не способно справляться с его амбициями.  После 10-12 первых матчей. И сезон превратился в прощальный тур», – заключил Уильямс.

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