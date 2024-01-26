Единая лига ВТБ и «Старт» отстранили от работы на матчах чемпионата комментатора игры ЦСКА – «НН» Шестопалова

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Комментатор Виктор Шестопалов отстранен от матчей Единой лиги ВТБ.

Единая Лига ВТБ и телеканал «Старт» приняли решение об отстранении комментатора матча ЦСКА - «Пари НН» Виктора Шестопалова за проявление эмоций болельщика и нарушение «нейтральности» при трактовке ключевых эпизодов игры.

Ранее недовольство работой комментатора высказал президент московского клуба Андрей Ватутин, назвав ее «образцом непрофессионализма и ангажированности».

В концовке четвертой четверти армейцы отыграли 5 очков за 6 секунд и перевели игру в овертайм.

Генеральный продюсер «Старта» Владимир Широков прокомментировал принятое решение.

«ТК Старт и Лига ВТБ ежегодно прилагают много усилий, чтобы болельщики и ТВ зрители могли насладиться баскетбольными матчами и испытать весь спектр эмоций вместе с профессиональными комментаторами. В игре ЦСКА - «Пари НН» комментатор проявил непрофессионализм и не следовал нашему главному правилу - оставаться нейтральным и не высказывать симпатии к одной из команд. Будет проведена соответствующая работа, чтобы матчи с подобной развязкой, оставались в памяти болельщиков Лиги ВТБ и ТК Старт как яркое и запоминающееся событие», – отметил Широков.

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9 комментариев
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Ответ Игорь Корнеев
Какой кошмар! Как он посмел болеть за другой клуб кроме цска? отстранить от баскетбола пожизненно. Какая лига, такие и решения, очевидно конская) Крепись Витёк, успехов тебе.
Если это не клубное тв, комментатор должен работать так, чтобы его приятно слушать было болельщикам обеих команд
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Ответ Игорь Корнеев
Какой кошмар! Как он посмел болеть за другой клуб кроме цска? отстранить от баскетбола пожизненно. Какая лига, такие и решения, очевидно конская) Крепись Витёк, успехов тебе.
Ну да, ВАГ заочно тогда бан впаять, за все те годы, что мы слушали его "беспристрастный и неангажированный комментарий"))
P.S ВАГа тоже бывает приятно иногда послушать)
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Му*ацкое решение... Следуя их логике, он должен был вопить как оголтелый. Витек - отличный комментатор, знает свой предмет от и до. Я тож его не сразу полюбил, еще со времен первых трансляшек Виасата. Это дело вкуса. Кому-то нравятся бесперебойные крики, а кому-то спокойный монотонный рассказ, плюс всякие тонкости и истории. Но решение абсолютно му*ацкое.
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Ответ Олег Нестеров
Ну да, ВАГ заочно тогда бан впаять, за все те годы, что мы слушали его "беспристрастный и неангажированный комментарий")) P.S ВАГа тоже бывает приятно иногда послушать)
Так его Ватутин просил как то, чтобы его не допускали комментировать матчи ЦСКА и Гомельского отстраняли
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Ответ Олег Нестеров
Ну да, ВАГ заочно тогда бан впаять, за все те годы, что мы слушали его "беспристрастный и неангажированный комментарий")) P.S ВАГа тоже бывает приятно иногда послушать)
Это эталон же)
В хоккее вон каждый своих целует и нормально, а тут за это отстраняют) а ниче что в каком то матче игроков автодора вообще чуть ли ни хуе...ой называли, и это нормально, никого не отстранили.
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Ответ Serge Vendino
Если это не клубное тв, комментатор должен работать так, чтобы его приятно слушать было болельщикам обеих команд
расскажите это болельщикам автодора что смотрят трансляции)
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Ответ Олег Нестеров
Му*ацкое решение... Следуя их логике, он должен был вопить как оголтелый. Витек - отличный комментатор, знает свой предмет от и до. Я тож его не сразу полюбил, еще со времен первых трансляшек Виасата. Это дело вкуса. Кому-то нравятся бесперебойные крики, а кому-то спокойный монотонный рассказ, плюс всякие тонкости и истории. Но решение абсолютно му*ацкое.
такое публичное отстранение - это, пожалуй, перебор. но насчет логики все вообще не так. человек ярчайший момент сезона выставил исключительно как эпик-фэйл, и весь овертайм об этом еще говорил, позабыв о деле. это говорит о четко выбранной симпатии и ужасно с точки зрения популяризации вида - на сайте лиги просто принудительно надо выделять положительные моменты

а его Жуан-Чарльз? это профессионализм? комментатор за два года впервые увидел ЦСКА?

и все же какая-то жесткая казнь
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