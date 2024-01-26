Единая лига ВТБ и «Старт» отстранили от работы на матчах чемпионата комментатора игры ЦСКА – «НН» Шестопалова

Комментатор Виктор Шестопалов отстранен от матчей Единой лиги ВТБ.

и телеканал «Старт» приняли решение об отстранении комментатора матча ЦСКА - «Пари НН» Виктора Шестопалова за проявление эмоций болельщика и нарушение «нейтральности» при трактовке ключевых эпизодов игры.

Ранее недовольство работой комментатора высказал президент московского клуба , назвав ее «образцом непрофессионализма и ангажированности».

В концовке четвертой четверти армейцы отыграли 5 очков за 6 секунд и перевели игру в овертайм.

Генеральный продюсер «Старта» Владимир Широков прокомментировал принятое решение.

«ТК Старт и Лига ВТБ ежегодно прилагают много усилий, чтобы болельщики и ТВ зрители могли насладиться баскетбольными матчами и испытать весь спектр эмоций вместе с профессиональными комментаторами. В игре - «Пари НН» комментатор проявил непрофессионализм и не следовал нашему главному правилу - оставаться нейтральным и не высказывать симпатии к одной из команд. Будет проведена соответствующая работа, чтобы матчи с подобной развязкой, оставались в памяти болельщиков Лиги ВТБ и ТК Старт как яркое и запоминающееся событие», – отметил Широков.