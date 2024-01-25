Андрей Ватутин о комментаторе матча ЦСКА – «НН»: «Образец непрофессионализма и ангажированности»

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Андрей Ватутин прокомментировал невероятную концовку матча с «НН» (104:96 ОТ).

Президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал спасительный трехочковый Каспера Уэйра одним из лучших моментов нынешнего сезона, похвалил команду гостей и выразил недоумение работой комментатора Виктора Шестопалова, который проявил «непрофессионализм и ангажированность».

«Вчера мы стали свидетелями невероятной концовки, которая надолго останется в нашей памяти. После игры коллеги из многих клубов Евролиги прислали мне восхищенные сообщения. Такие яркие моменты повышают популярность нашего баскетбола, поднимают интерес к Единой лиге, которая в нынешнем сезоне изобилует интригой и яркими играми.

Немного жаль «Нижний»: команда провела блестящий по настрою и исполнению матч, приятно видеть, что прошедшие школу ЦСКА ветераны не просто в деле, но играют как в молодости. Мы выглядели не лучшим образом и, наверное, не слишком заслужили победу, но произошло маленькое чудо. Каспер показал, что всегда надо играть до конца и верить в победу. Вполне возможно, этот эпизод станет лучшим моментом нынешнего сезона. В любом случае болельщики и специалисты будут пересматривать эти шесть секунд еще множество раз.

А если кому-то хочется не только посмотреть волшебство Каспера, но и заодно увидеть образец непрофессионализма и ангажированности комментатора, стоит познакомиться с этим моментом в версии телеканала «Старт» и сайта лиги ВТБ. Удивительно, что работавший на этом матче комментатор отреагировал на волшебство Каспера как на личную трагедию. От горечи фактически потерял дар речи, оказался не в состоянии произнести фамилию автора броска на овертайм, просто выпал из эфира и не смог прийти в себя даже в дополнительные пять минут.

Это отметили не только мы, но и очень многие болельщики. Клубы и Единая лига делают очень много для того, чтобы нынешний сезон получился одним из самых интересных в истории, при этом часто приходится слышать, как назначаемые на игры комментаторы неприкрыто выказывают личные симпатии и проявляют непрофессионализм, порой такой вопиющий, как вчера. Баскетболисты и тренеры прикладывают огромные усилия, чтобы готовиться к этим матчам, анализируют свою игру и делают выводы. Считаю, что так же стоит относиться к делу и комментаторам и их руководителям. Уверен, данный эпизод не останется без внимания Единой лиги», — отметил президент ЦСКА.

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2 комментария
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Соглашусь с Ватутиным. Какими бы ни были клубные предпочтения, профессионализм ставится выше. И действительно, такие игры и редкие и яркие моменты в них, и делают баскетбол привлекательным
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этот комментатор и без этого должен поменять профессию. какая то удивительно унылая манера, ему даже шахматы комментировать не надо
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