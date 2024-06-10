Кайри Ирвинг: «Я бы взял на себя всю ответственность за поражение во втором матче»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Кайри Ирвинг признал, что пока не показывает лучшую игру в финале с «Бостоном».

После поражения во втором матче (98:105, 0-2) разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич взял на себя ответственность за неудачу.

«Лука не одинок, и мы скажем ему об этом. Он на эмоциях, чувствует, что может играть лучше, как и я. Я бы взял на себя всю ответственность. Первые две игры были не лучшими для меня.

Часто мяч прилетал в дужку со стороны щита. Такое может вывести вас из себя, но это часть игры в баскетбол. И вам нужно принять все происходящее, все взлеты и падения. Я бы сказал, что это самая сложная задача, когда участвуешь в серии. Хочется играть очень хорошо, особенно когда вы в финале НБА», – сказал защитник техасцев.

Во второй встрече противостояния Ирвинг набрал 16 очков, 2 подбора и 6 передач при 7 из 18 с игры.

Звездный баскетболист во втором подряд матче финала совершает больше бросков с игры, чем набирает очков

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6 комментариев
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Позорный пока финал для плоскоземели...
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Ответ Денис Золотов
Позорно было наступать на Лаки
Можно батюшку позвать, он порчу снимет :-)
Или какое-нибудь древнее индейское колдунство замастырить. На своей земле должно сработать.
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Винтажный кайри времен бостона. 👍
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