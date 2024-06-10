Лука Дончич о перепалке с Виком Грусбеком: «Не знал, что это владелец «Бостона»

Дончич отверг мнение о том, что хотел устроить трешток с владельцем «Селтикс».

В третьей четверти второго матча финальной серии « » – «Даллас» (105:98, 2-0) расположившийся рядом со скамейкой своей команды Вик Грусбек предложил судье наказать словенца техническим за споры.

В последовавшей затем атаке отправил мяч в корзину и что-то сказал владельцу «Селтикс».

«Извините, не знаю, кто является владельцем «Селтикс». Самое главное, что нам надо чаще попадать по кольцу, чтобы побеждать.

У меня слишком много потерь. Мы допустили слишком много промахов с линии. Думаю, это стоило нам игры.

В составе «Бостона» много отличных игроков. Поэтому они стали первой командой в , с лучшим показателем. У них много отличных игроков. Любой может отличиться», – считает лидер «Мэверикс».

Дончич допустил 8 потерь, у « » в сумме 8 промахов с линии.