Кайри Ирвинг во 2-м подряд матче финала совершает больше бросков, чем набирает очков

Кайри Ирвинг снова провел не лучший матч в финальной серии с «Бостоном».

Во второй встрече противостояния (98:105, 0-2) набрал 16 очков, 2 подбора и 6 передач при 7 из 18 с игры.

Защитник « » во втором подряд матче финала совершает больше бросков с игры, чем набирает очков. В первой встрече у него было 12 очков при 6 из 19 с игры.

Ирвинг набирал 30 и более очков в трех из четырех победных для «Мэверикс» встреч с «Тимбервулвз» в финале Западной конференции. В решающей серии сезона Кайри пока в среднем набирает 14,0 очка при 37,1% с игры и 0 из 8 из-за дуги.