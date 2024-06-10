Лука Дончич: «Мои потери и промахи с линии стоили нам игры»

Лука Дончич взял на себя вину за поражение во 2-м матче с «Бостоном» (98:105).

На счету словенца 32 очка (12 из 21 с игры, 4 из 8 с линии), 11 подборов и 11 передач при 8 потерях за 42 минуты.

«Мои потери и промахи с линии стоили нам игры. Я должен лучше проявлять себя в этих категориях.

Но чтобы побеждать, мы должны попадать по кольцу», – заявил лидер « ».

«Мэверикс» общими усилиями реализовали лишь 6 из 26 из-за дуги.