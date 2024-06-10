Лука Дончич: «Мои потери и промахи с линии стоили нам игры»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич взял на себя вину за поражение во 2-м матче с «Бостоном» (98:105).

На счету словенца 32 очка (12 из 21 с игры, 4 из 8 с линии), 11 подборов и 11 передач при 8 потерях за 42 минуты.

«Мои потери и промахи с линии стоили нам игры. Я должен лучше проявлять себя в этих категориях.

Но чтобы побеждать, мы должны попадать по кольцу», – заявил лидер «Далласа».

«Мэверикс» общими усилиями реализовали лишь 6 из 26 из-за дуги.

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8 комментариев
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Дончич хочет вообще всё забивать в команде или это воспитание такое, чтобы не сказать плохого про своих товарищей по команде?
Как-то неправильно брать вину на себя, это как раз тот случай когда надо сказать ребятам, что это их шанс и такого больше может не быть
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Да, игра была очень ровной.
Селтикс надо костьми лечь, но взять 1 игру в Далласе. Надеюсь, Порз не сляжет.
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Ниче подобного, это Кидд физрукнул. В атаке ниче не поменялось, на Дончича не ведутся по двое трое, а значит парашюты не летят, угловые точки на дуге прикрыты, а больше ничего и нет. А когда у команды не идет, то Ирвинг буксовать начинает, в общем замкнутый круг. И это еще у Бостона мало залетало, а что будет когда перестанут кирпичный завод возводить?
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Мне больно было через экран смотреть , когда Лука перед матчем весь перебинтованный был(
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Ну как бы да и в тоже время нет , остальная банда с Ирвингом очень сильно подвели
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Да ладно)всю игру было ощущение что ролевики далласа с трёшки даже в футбольные ворота не попадут
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