Лука Дончич: «Мои потери и промахи с линии стоили нам игры»
Лука Дончич взял на себя вину за поражение во 2-м матче с «Бостоном» (98:105).
На счету словенца 32 очка (12 из 21 с игры, 4 из 8 с линии), 11 подборов и 11 передач при 8 потерях за 42 минуты.
«Мои потери и промахи с линии стоили нам игры. Я должен лучше проявлять себя в этих категориях.
Но чтобы побеждать, мы должны попадать по кольцу», – заявил лидер «Далласа».
«Мэверикс» общими усилиями реализовали лишь 6 из 26 из-за дуги.
Как-то неправильно брать вину на себя, это как раз тот случай когда надо сказать ребятам, что это их шанс и такого больше может не быть
Селтикс надо костьми лечь, но взять 1 игру в Далласе. Надеюсь, Порз не сляжет.