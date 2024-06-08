Кайри Ирвинг: «Многие болельщики «Селтикс» до сих пор любят меня»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг заявил, что многие болельщики «Бостона» до сих пор любят его.

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг ответил на вопрос о том, трудно ли ему сосредоточиться на финальной серии, учитывая, что соперником является его бывшая команда.

«Многие болельщики «Селтикс» до сих пор любят меня, что удивительно. Когда я гуляю по улице, многие выражают мне свою любовь, обнимают, фотографируются.

Я тоже ничего не забываю. Кто-то чем-то бросил в меня, когда я был здесь. Я все это слышал. Никто не спрашивал меня, что я чувствовал после этого и почему это может быть немного болезненно, когда я возвращаюсь сюда после того, как кто-то сделал что-то подобное», – сказал Ирвинг.

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2 комментария
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Конечно, и будут любить! Но наверное, только если он продолжит и дальше свою «великую» серию 0-11
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