Кайри Ирвинг: «Многие болельщики «Селтикс» до сих пор любят меня»

Кайри Ирвинг заявил, что многие болельщики «Бостона» до сих пор любят его.

Разыгрывающий « » ответил на вопрос о том, трудно ли ему сосредоточиться на финальной серии, учитывая, что соперником является его бывшая команда.

«Многие болельщики «Селтикс» до сих пор любят меня, что удивительно. Когда я гуляю по улице, многие выражают мне свою любовь, обнимают, фотографируются.

Я тоже ничего не забываю. Кто-то чем-то бросил в меня, когда я был здесь. Я все это слышал. Никто не спрашивал меня, что я чувствовал после этого и почему это может быть немного болезненно, когда я возвращаюсь сюда после того, как кто-то сделал что-то подобное», – сказал Ирвинг.