Кайри Ирвинг: «Взаимодействовать с фанатами «Бостона» всегда весело. Это делает спорт и связанные с ним истории интересными»

Кайри Ирвинг прокомментировал свои ощущения от серии против «Селтикс» (0-1).

«Взаимодействовать с фанатами в всегда весело. Я перевернул эту страницу в истории, но люди продолжают спрашивать меня об этом и о моих мыслях, и это нормально. Это делает спорт и связанные с ним истории интересными.

Возможность встретиться с таким гигантом, командой и всем, что ее окружает, атмосферой, зрительским безумием, дала мне все, о чем я мечтал. Новое появление на финальной сцене, заслуженное мной с одноклубниками. Встречу с лучшими из лучших. Все остальное – просто частности», – рассказал защитник « ».