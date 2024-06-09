Кайри Ирвинг: «Взаимодействовать с фанатами «Бостона» всегда весело. Это делает спорт и связанные с ним истории интересными»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг прокомментировал свои ощущения от серии против «Селтикс» (0-1).

«Взаимодействовать с фанатами в Бостоне всегда весело. Я перевернул эту страницу в истории, но люди продолжают спрашивать меня об этом и о моих мыслях, и это нормально. Это делает спорт и связанные с ним истории интересными.

Возможность встретиться с таким гигантом, командой и всем, что ее окружает, атмосферой, зрительским безумием, дала мне все, о чем я мечтал. Новое появление на финальной сцене, заслуженное мной с одноклубниками. Встречу с лучшими из лучших. Все остальное – просто частности», – рассказал защитник «Далласа».

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