Кайри Ирвинг: «Бостон» знает, как против меня играть»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг признал личные трудности в противостоянии с «Селтикс».

«Они ведут по личным встречам и знают, как против меня играть. Независимо от того, за какой клуб я выступаю. У них отличная команда, они очень успешны в последние годы. Мы хотим показать свое уважение, но в то же время стремимся продемонстрировать лучшую игру. Нам придется четыре раза показать свой максимум, чтобы победить в финале. Не собираемся опускать голову после проигрыша в первом матче.

Начаться все должно с меня, как одного из лидеров команды. Мне нужно понять, как сыграть лучше. Дело не в трибунах или промахах, а в настрое и подходе к каждому владению. Мы играем от защиты, и уже доказали это. Это не лучший розыгрыш плей-офф для меня с точки зрения нападения, но мы смогли остановить наших соперников и помочь друг другу в наборе очков, когда это было нужно. Теперь осталось только сохранить уверенность в себе», – заключил защитник «Далласа».

«Мэверикс» уступили в первом матче финальной серии со счетом 89:107.

Кайри Ирвинг закончил встречу, набрав 12 очков, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

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5 комментариев
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Нех, было топтаться по логотипам... я думаю он сам уже сто раз пожалел - но время вспять не вернешь.
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Судя по реакции болельщиков Бостона, они до сих пор не могут простить ему уход из команды. Хотя прошло уже 5 лет. С другой стороны, никто не заставлял Ирвинга клясться в верности клубу. Возможно Кайри так рад был обмену из Кливленда что наговорил кучу лишнего.
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Ответ Дмитрий Дмитриев
Нех, было топтаться по логотипам... я думаю он сам уже сто раз пожалел - но время вспять не вернешь.
вы серьезно?
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