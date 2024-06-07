Кайри Ирвинг: «Бостон» знает, как против меня играть»

Кайри Ирвинг признал личные трудности в противостоянии с «Селтикс».

«Они ведут по личным встречам и знают, как против меня играть. Независимо от того, за какой клуб я выступаю. У них отличная команда, они очень успешны в последние годы. Мы хотим показать свое уважение, но в то же время стремимся продемонстрировать лучшую игру. Нам придется четыре раза показать свой максимум, чтобы победить в финале. Не собираемся опускать голову после проигрыша в первом матче.

Начаться все должно с меня, как одного из лидеров команды. Мне нужно понять, как сыграть лучше. Дело не в трибунах или промахах, а в настрое и подходе к каждому владению. Мы играем от защиты, и уже доказали это. Это не лучший розыгрыш плей-офф для меня с точки зрения нападения, но мы смогли остановить наших соперников и помочь друг другу в наборе очков, когда это было нужно. Теперь осталось только сохранить уверенность в себе», – заключил защитник « ».

«Мэверикс» уступили в первом матче финальной серии со счетом 89:107.

закончил встречу, набрав 12 очков, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.